NHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」の主人公のモデルになったラフカディオ・ハーンは、どんな人物だったのか。成蹊大学客員教授の小川秀樹さんは「若き日のハーンは、当時法的に認められていなかったハーフの女性との結婚を強行した。彼の恋愛に対する屈折した姿勢には、父親の奇特な女性趣味が影響している」という――。ラフカディオ・ハーン（写真＝『Concerning Lafcadio Hearn』／PD US／Wikimedia Commons）■「ばけばけ」で