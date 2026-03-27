フィギュアスケート世界選手権フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が現地26日に行われた。男子ショートプログラム（SP）でスティーブン・ゴゴレフ（カナダ）が94.38点の自己ベストをマークした。演技終盤、トラブルに見舞われ、視聴者がハラハラするシーンがあった。カナダの21歳はスーツスタイルの衣装に身を包み、冒頭に4-3回転のトーループを鮮やかに成功。4回転サルコー、トリプルアクセルも華麗に決めた。