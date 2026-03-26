タレントの岡田結実（25）が26日、都内でフィットネスジム「エニタイムフィットネス」の「新生活粋トレチャレンジ決意表明イベント」に出席した。2月4日に第1子出産を発表後、初の公の場となった。イベント後には「産後初イベントということで緊張感はあった」と心境を明かした。子供が生まれ、新たな生活がスタート。「今人として1から学び直している。子供を通して自分が教えてもらうことが多すぎて人として心機一転、私って