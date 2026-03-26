陶芸体験と天然温泉が楽しめる藤枝市の新たな道の駅「ゆとりえせとや」が、オープンを前に報道関係者にお披露目されました。道の駅「ゆとりえせとや」はこれまであった日帰り温泉施設「ゆらく」に複合する形で整備されました。施設は、陶芸とアートで中山間地の賑わいを創出する「ふじえだ陶芸村構想」の拠点施設で、陶芸の創作体験ができます。また、近隣農家の朝採れ野菜が並び、地元の食材を使ったおにぎりや汁物が