俳優の杉浦太陽（45）が25日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）にゲスト出演。家庭円満のために心がけていることを明かした。2007年にタレントの辻希美と結婚、5人の子供を育てている杉浦。夫婦ゲンカの話題になり、「お互いコレを超えたらケンカになるなっていう線が分かってる。今年結婚19年になるんですけど、だからもうここでケンカする意味がない。散々バトってきたんで」と結婚生活を振り返