【漫画】本編を読むステップファミリーとは、子連れ再婚家庭のこと。YouTubeチャンネル登録者数9万人超の「うちの4兄弟4 siblings of my home」のママ・香澄さんは、20歳のときにふたりの小学生がいる夫と結婚し、その後にふたりの子どもをもうける。『20歳でステップファミリーのママになりました。』（香澄：原作、なおたろー：作画）は、そんな香澄さん夫婦と4人の子どもたちとの日常を描いたコミックエッセイだ。「ステップ