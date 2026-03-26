2021年に北海道美瑛町でモーターグライダーが墜落し、乗っていた60代男性2人が死亡した事故で、運輸安全委員会は26日、調査報告書を公表した。離陸直後にエンジン出力が低下したのに、旋回を続けて失速した可能性があるとした。