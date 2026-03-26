日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3364（+26.0+0.78%） ホンダ1317（+3+0.23%） 三菱ＵＦＪ2705（-13.5-0.50%） みずほＦＧ6347（-74-1.15%） 三井住友ＦＧ5297（-14-0.26%） 東京海上8014（+157+2.00%） ＮＴＴ157（-0.5-0.32%） ＫＤＤＩ2705（-0.5-0.02%） ソフトバンク220（-0.2-0.09%） 伊藤忠2080（+1.5+0.0