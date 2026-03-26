1月末から、副業としてパチンコホールの近くにある景品交換所で働いている。本業のライター業がしょっぱくなってきたし、いい加減暇な時に散歩するのも飽きた。もう自分の家の周囲は目を閉じていても歩けるようになったので。しかも景品交換所には冷暖房がある。テレビがある。Wi−Fiがある。電子レンジもある。この世のすべてがそこにある。面接を経て採用されてホントに良かった。担当者さん、サンクスな！（文：松本ミゾレ）…