『黒子のバスケ』『ROBOT×LASERBEAM』『キルアオ』（すべて集英社）といった漫画を描いてきた漫画家・藤巻忠俊が、自身のXアカウントの開設を発表。ファンの間で大きな話題を呼んでいる。 【画像】『黒バス』キャラも出てくるかも？藤巻忠俊のXほか 藤巻といえば2026年4月から『キルアオ』のテレビアニメ放送が決定しており、アニメ公式Xアカウントでは古波鮫シン役の佐久間大介（Snow Man）のオフショットをはじめ、天童