俳優・ともさかりえ（46）が、24日放送の深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜深0：15）に出演。シングルマザー時代の孤独について明かした。【写真】「こ、こんな美しいお顔だったとは」息子の“顔出し”写真公開のともさかりえともさかは2003年4月に俳優の河原雅彦と結婚し、04年に長男が誕生。08年に離婚した。その後11年6月に歌手のスネオヘアーと再婚、16年に離婚した。22年12月には、編集者と再々婚し