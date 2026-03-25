生産終了に広がるファンの声とは？トヨタ「スープラ」は、トヨタを代表する本格スポーツカーとして知られてきましたが、トヨタは2025年10月24日に公式サイトで生産終了を発表し、現行モデルの生産を2026年3月で終えると明らかにしました。1978年の誕生から数えて約48年という長い歴史が、ここでひと区切りとなります。これらに対してネット上では多くの反響が集まっています。【画像】超カッコいい！ これが“最後”のトヨタ人