【「BLT MONSTER Round 8」通常版・限定表紙版】 4月2日発売予定 価格：2,200円 「BLT MONSTER Round 8」通常版 表紙 【拡大画像へ】 東京ニュース通信社は、4月2日に発売する水着グラビアムック「BLT MONSTER（ビーエルティーモンスター）」の最新号「BLT MONSTER Round 8」の通常版と限定表紙版の書影を公開した。 表紙を飾るのは、これまでに