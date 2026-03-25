２５日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、フミ（池脇千鶴）の、とある行為がネットで話題となった。この日の「ばけばけ」では、米国からイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）がやってくる。八雲（トミー・バストウ）が執筆した書斎でしみじみするイライザ。トキ（高石あかり）は、八雲が書いた「ＫＷＡＩＤＡＮ」も米国でベストセラーに…などと言ったことからイライザはきょとんとし、全く売れてい