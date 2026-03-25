タイ古式マッサージサロンを運営している株式会社ルアンティップはこのほど、リラクゼーションサロンを利用したことがある20代の302人（男女比は男性19.9％、女性80.1%）を対象に実施した「リラクゼーションサロンに関する調査」の結果を公表した。 【調査結果】セラピストが似合いそうな女性芸能人ランキング 「セラピストが似合いそうな女性芸能人を教えてください。（複数回答可)」と質問したところ、3