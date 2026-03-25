競泳男子個人メドレーで、8月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）と秋の愛知・名古屋アジア大会代表に選ばれた17歳の小島夢貴（愛知・豊川高）が24日、東京都内で取材に応じ、亡き祖父にささげる活躍を誓った。1カ月前に母方の祖父が死去。小さな頃から「“頑張れ”ではなく、“頑張っているのは分かっているから楽しめ”」と背中を押してきてくれたそうで、22日に閉幕した日本選手権では「天国で見守ってくれているので