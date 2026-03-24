北京市政府新聞弁公室は23日、2026北京・亦荘ハーフマラソン、人型ロボットハーフマラソンの記者会見を開催した。今大会は4月19日に開催される予定で、規模が過去最大となるだけでなく、ルール、技術、観戦体験の各面でも全面的なアップグレードが図られ、エンボディドAI産業に対する世界的な関心を再び喚起する見込みだ。3日にエントリーが開始されて以来、ロボット企業や学校、ロボット愛好家、一般市民から広く注目を集めた。11