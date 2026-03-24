神奈川県川崎市を拠点とするブランド「LAST NEST（ラストネスト）」は、ブランド初となるランウェイショーを開催し、最新コレクションを発表しました。これまで培ってきた表現を、ひとつのかたちとして提示する節目となるショーです。Courtesy of LAST NESTコレクションのタイトルは「Unformed」。その言葉が示す通り、本作の中心にあるのは“未完成であること”を肯定する姿勢です。完成へと向かう過程にある揺らぎや余白をあえて