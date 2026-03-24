フィギュアスケートの世界選手権（プラハ）が日本時間25日、女子ショートプログラム（SP）で開幕する。【もっと読む】りくりゅうペア木原龍一はリンク内外で三浦璃来を持ち上げていたシングルは、ミハイル・シャイドロフ（21=カザフスタン）、アリサ・リュウ（20=米国）のミラノ・コルティナ五輪男女金メダリストが、休養のため欠場。他にもエントリーを見送った有力選手が少ない中、日本勢は坂本花織（25）、鍵山優真（22）ら