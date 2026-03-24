ROOMIE 2026年1月14日掲載の記事より転載 体の調子を可視化できたら、もっと自分の体と上手に付き合える気がして、スマートウォッチを試してみることにしました。ただ、気になるのは「ずっと身につけていなければならない」こと。スマートウォッチって、少し大きくて邪魔に感じるものが多い気がするんです…。軽さ、細さも魅力のスマートウォッチ HUAWEI「HUAWEI Band