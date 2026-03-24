「BCNランキング」2026年3月9日〜15日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）2位Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）2位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）4位Pixel 9a 128GB(au)（Google）5位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）6位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）