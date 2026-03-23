9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、「キリン 午後の紅茶」ブランド誕生40周年を記念したキャンペーンに登場することが明らかになった。長年親しまれてきた同ブランドの節目を彩る存在として、限定デザインアイテムにも起用されている。【動画】目黒蓮が出演する特別ムービー 「晴れ風新しくなる」篇1986年に誕生した「キリン 午後の紅茶」は、日本初のペットボトル入り紅茶として発売されて以来、幅広い世代に支持され続け