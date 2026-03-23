目黒蓮、「アンナ・マリア夫人」風のロゴに 『午後の紅茶』限定デザインアイテムに登場
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、「キリン 午後の紅茶」ブランド誕生40周年を記念したキャンペーンに登場することが明らかになった。長年親しまれてきた同ブランドの節目を彩る存在として、限定デザインアイテムにも起用されている。
【動画】目黒蓮が出演する特別ムービー 「晴れ風 新しくなる」篇
1986年に誕生した「キリン 午後の紅茶」は、日本初のペットボトル入り紅茶として発売されて以来、幅広い世代に支持され続けてきた。2026年に40周年を迎えるにあたり、日頃の感謝を込めた特別キャンペーンが今春より実施される。
今回のキャンペーンでは、対象となるペットボトル商品を5本以上購入し応募した人の中から、抽選で合計2000人に記念ボックス入りの特別セットが当たる。注目は、目黒をモチーフにした限定デザインのTo-Go Bag。ブランドの象徴である赤を基調に、「アンナ・マリア夫人」のロゴを想起させるスタイルで、シルクハット姿の目黒が描き起こされたオリジナル仕様で登場する。
またボックスは、5月19日にリニューアル予定の「キリン 午後の紅茶」レギュラーシリーズ（ストレートティー・ミルクティー・レモンティー）3品、40周年記念限定商品「キリン 午後の紅茶 40TH BLEND 3種の香るフルーツ＆ストレートティー」の詰め合わせとなっている。
【動画】目黒蓮が出演する特別ムービー 「晴れ風 新しくなる」篇
1986年に誕生した「キリン 午後の紅茶」は、日本初のペットボトル入り紅茶として発売されて以来、幅広い世代に支持され続けてきた。2026年に40周年を迎えるにあたり、日頃の感謝を込めた特別キャンペーンが今春より実施される。
またボックスは、5月19日にリニューアル予定の「キリン 午後の紅茶」レギュラーシリーズ（ストレートティー・ミルクティー・レモンティー）3品、40周年記念限定商品「キリン 午後の紅茶 40TH BLEND 3種の香るフルーツ＆ストレートティー」の詰め合わせとなっている。