「鈴鹿環状線」とは？ 地域の経済と命を支える大動脈三重県鈴鹿市内で整備が進められてきた県道54号 鈴鹿環状線のうち「磯山バイパス」が、2026年3月19日よりいよいよ全線供用を開始しました。2015年に開通した1.8kmの区間と合わせ、全線がつながることになります。国道23号と中勢バイパスを結ぶ新たなネットワークの誕生により、地域交通の利便性は飛躍的に向上する見込みです。【画像】鈴鹿環状線「磯山バイパス」「 国府バ