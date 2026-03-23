【ポケットモンスター キャラパキ チョコレート】 3月23日 発売 価格：1個149円 バンダイは、「ポケットモンスター キャラパキ チョコレート」を3月23日に発売した。価格は1個149円。 本製品はポケモンをモチーフとしたチョコレートを割って型抜きを楽しむ「キャラパキ」。いちご味、伽ラペル味、パフ入り、ホワイトの4種の味で、ポケモン