部屋のちょっとした空きスペース、何か置きたいけれど手間はかけたくない…そんなときにちょうどいいアイテムがダイソーで見つかります。小ぶりで軽く、さっと置くだけで空間にグリーンの雰囲気をプラスできるのがポイント。お世話の手間もかからず、置き場所を選びにくいサイズ感も扱いやすいところです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：木製グリーンポット価格：￥220（税込）種類：葉丸め、リーフ、葉フラワー風販売