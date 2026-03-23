3COINS（スリーコインズ）は3月16日、手持ちのUSB Type-Cケーブルをマグネット式に変換できる「マグネット変換アダプタ」4種類を発売した。価格は一つ880円。カラーはピンク、ミント、グレーの3色。●L字とストレートの2種類用意 もう抜き差ししても端子を傷めない新製品は、手持ちのUSB Type-Cケーブルを、端子へのキズを防ぎ、簡単にケーブルを接続できるようにする便利アイテム。端子はスマートフォンやタブレットなどの