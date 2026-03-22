内部の一般公開最終日となった広島城天守＝22日午後、広島市中区1945年の原爆投下により倒壊し、戦後再建された広島市の広島城天守が22日、老朽化に伴って内部の一般公開を終え、68年の歴史に幕を閉じた。市は木造復元など、今後の方針は未定だとしている。広島城は1589年、毛利元就の孫輝元によって築城が開始された。太平洋戦争中は軍事施設としても利用され、原爆投下により石垣と堀を残した大部分が倒壊した。1951年に仮