スターバックス コーヒー ジャパンは、2026年3月18日から「My フルーツ3 フラペチーノ 完熟白桃」を販売しています。一部店舗限定のビバレッジです。ベースに「フルーツミックス」が新登場"フルーツで遊びつくす"をコンセプトに、ブレンドするフルーツ、カップインするフルーツ、ホイップクリームのフルーツから、自分の好みに合わせて素材を選べるカスタマイズ型のフローズンフルーツフラペチーノです。3月18日から、みずみずしく