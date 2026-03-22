不動産情報サービスのアットホームは、「不動産情報サイト アットホーム」における賃貸居住用物件のPV数をもとに、「アットホーム 賃貸・駅ランキング 埼玉県編」を発表しました。調査期間は2025年10月1日〜12月31日です。本記事では、2LDK以上のファミリー向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】第2位：熊谷駅2位は「熊谷」駅。JR高崎線と上越新幹線に加え、秩父鉄道も利用