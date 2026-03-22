防府競輪のG2「第10回ウィナーズカップ」（優勝賞金3090万円）が最終日を迎え、12Rで決勝戦が行われる。吉田拓矢（30＝茨城）と真杉匠（27＝栃木）の注目・栃茨勢。吉田が前で駆けることになった。吉田は「特別の決勝に乗ったら、（自分が）前でやるという話だった。自分が前は2回目でオールスター以来。あの時のようにはならないように。ワンツーが理想」と力を込めた。真杉はこう説明した。「（吉田は）いつも前でと言っ