ピン芸人No.１決定戦「Ｒ−１グランプリ２０２６」の決勝が２１日行われ、今井らいぱちが優勝した。第２４代王者に輝いて、賞金５００万円をゲット。描き歌をテーマにしたネタでファイナルステージを制して、「マジか、マジか、良かったー」と頭をかきむしりながら絶叫した。誇らしげに優勝トロフィーを受け取って、「本当にありがとうございます。いろいろ支えていただいた皆さんありがとうございます」と感無量。「できた、