LDH屈指のパフォーマンス力を誇るグループ・THE JET BOY BANGERZ（TJBB）のメンバーが、自分の“推し”をプレゼンする企画。D.LEAGUEでは3年連続で“MVD OF THE YEAR”を受賞し、“ダンスKING”の異名を持つTAKUMIが7人目に登場。メジャーリーグやプレミアリーグなど、スポーツ観戦に夢中なTAKUMIが、ハマったきっかけから好きな選手までを語り尽くします。さらに、新曲「HEAD UP introduced by Zeebra」の制作秘話についても明か