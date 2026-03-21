お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）が21日までに、自身のYouTubeチャンネル「極楽とんぼ山本圭壱 けいちょんチャンネル」に動画を投稿。新居を公開した。【動画】「あの高級マンションを…」3LLDDKKとなった新居を初公開した山本圭壱＆西野未姫動画には、妻でタレントの西野未姫（26）と長女・にこりちゃん（1）も登場した。山本は「部屋が増えました」と報告。意味が分からず戸惑うカメラマンに「部屋をもう一件借りま