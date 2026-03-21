マイアミ・オープン大会期間：2026年3月19日～2026年3月30日開催地：アメリカ マイアミコート：ハード（屋外）結果：[カルロス アルカラス] 2 - 0 [ジョアン フォンセカ] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第4日がアメリカ マイアミで行われ、男子シングルス2回戦で、第1シードのカルロス アルカラスとジョアン フォンセカが対戦した。第1セットはカルロス アルカラ