長野県の小諸市と大町市は21日、「信州ガバメントハンター協議会」を設立した。クマ被害が各地で相次ぎ、昨年9月から緊急銃猟により自治体判断での発砲が可能となる中、狩猟免許を保有し駆除を担う公務員「ガバメントハンター」らのネットワークを強化する考えだ。既にハンターを配置している両市が発起人となり、今後、県内の他の自治体で鳥獣対策を担う現場担当者に参加を呼びかける。協議会では、大町市のIT関連企業と連