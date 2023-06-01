4人組グループ・Aぇ! groupが出演するABCテレビ『ちょっとひと息、Aぇ!時間〜もっとAぇ!旅いきますねん〜』の第3弾「淡路島旅」が、きょう21日からTELASAで配信スタートした。【番組カット】どんな状況!?爆笑する佐野晶哉と真顔の末澤誠也同番組はAぇ! groupが全国各地を巡り、手伝いを通して地元の人たちとふれあいながら、日本中から愛されるグループを目指す“ふれあい旅番組”。今回向かう先は淡路島。地元であるメンバ