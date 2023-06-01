Aぇ! group、“ほぼプライベート”感全開の淡路島旅 末澤誠也の運転で地元民とふれあう
4人組グループ・Aぇ! groupが出演するABCテレビ『ちょっとひと息、Aぇ!時間〜もっとAぇ!旅いきますねん〜』の第3弾「淡路島旅」が、きょう21日からTELASAで配信スタートした。
【番組カット】どんな状況!?爆笑する佐野晶哉と真顔の末澤誠也
同番組はAぇ! groupが全国各地を巡り、手伝いを通して地元の人たちとふれあいながら、日本中から愛されるグループを目指す“ふれあい旅番組”。
今回向かう先は淡路島。地元であるメンバーの末澤誠也が運転し、明石海峡大橋を越え…と、ここで実は正門良規は仕事の都合で現地集合することが発覚。「ナビなしで行ける！」と豪語する末澤の案内でスタートした、3人での淡路島の旅。現地で正門と合流し、いよいよ本格的に『Aぇ!旅』が始まる。
まずは、道の駅あわじで食べ歩き。淡路牛バーガーに淡路牛だらけのコロッケ、さらに銘柄・あわじポークのポークドッグを、プライベート感丸出しで満喫する4人。思わず「美味（びみ）しい〜」という謎ワードまで飛び出した後は、再び末澤の運転で次の目的地へ。
次に訪れたのは、末澤が「淡路の○○」と言い切る『淡路ワールドパーク ONOKORO』。キャラクターである『おのりん＆ころりん』と記念撮影をした後は、マイナス20度の世界を体験できるアトラクションに服を脱いで半袖となって入るなど、大はしゃぎする。
第2回以降は、引き続き『淡路ワールドパーク ONOKORO』でアトラクションを満喫する様子に加え、イチゴ狩りも楽しむ様子など、Aぇ! groupメンバーの素顔が垣間見える旅になっている。
メンバーたちの“ちょっとAぇ!”春休み旅は、きょうから全3回が3週にわたってTELASAで配信される。
【番組カット】どんな状況!?爆笑する佐野晶哉と真顔の末澤誠也
同番組はAぇ! groupが全国各地を巡り、手伝いを通して地元の人たちとふれあいながら、日本中から愛されるグループを目指す“ふれあい旅番組”。
今回向かう先は淡路島。地元であるメンバーの末澤誠也が運転し、明石海峡大橋を越え…と、ここで実は正門良規は仕事の都合で現地集合することが発覚。「ナビなしで行ける！」と豪語する末澤の案内でスタートした、3人での淡路島の旅。現地で正門と合流し、いよいよ本格的に『Aぇ!旅』が始まる。
次に訪れたのは、末澤が「淡路の○○」と言い切る『淡路ワールドパーク ONOKORO』。キャラクターである『おのりん＆ころりん』と記念撮影をした後は、マイナス20度の世界を体験できるアトラクションに服を脱いで半袖となって入るなど、大はしゃぎする。
第2回以降は、引き続き『淡路ワールドパーク ONOKORO』でアトラクションを満喫する様子に加え、イチゴ狩りも楽しむ様子など、Aぇ! groupメンバーの素顔が垣間見える旅になっている。
メンバーたちの“ちょっとAぇ!”春休み旅は、きょうから全3回が3週にわたってTELASAで配信される。