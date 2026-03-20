（台北中央社）高市早苗首相とトランプ米大統領による日米首脳会談を受け、米ホワイトハウスは19日、合意内容をまとめた「ファクトシート」を発表し、台湾海峡の平和と安定の重要性に言及した。林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）は20日、日米首脳が改めて台湾海峡の平和と安定の維持に対して固い支持を示したことに「心からの歓迎と感謝」を表明した。ファクトシートでは「両首脳は台湾海峡の平和と安定が地域の安全保障と世