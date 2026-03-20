「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。3月19日（木）の放送は、「じっくり通販王！新年度に差をつける便利グッズ決定戦」をお届け！【動画】土屋アンナが驚愕！衣類〜トイレ、洗面台まで…掃除の概念を覆す「超撥水スプレー」プレゼンターがプレゼンした商品を忖度ナシに判定する「じっくり通販王」。今回は、新年度を最高のコンディションを迎えるための便利グッズを厳選して紹介する。超撥水ス