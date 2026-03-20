食料品や外食費の高騰が続く現在、ビジネスパーソンのランチにも変化が見られているようです。節約のために平日のランチを「カップ麺や菓子パン」に切り替えたという人もいるのではないでしょうか。 本記事では「ビジネスパーソンのランチ実態調査」のデータを読み解きながら、ランチにかかる費用や手間について考えてみます。 インフレ時代の「ビジネスパーソンのランチ」に起きている変化