ハンドボールの全国大会に出場するクラブチームの選手が、3月18日に四国放送を訪れ、大舞台での健闘を誓いました。四国放送を訪れたのは、徳島ハンドボールクラブジュニアの選手と、その保護者ら12人です。チームは、2025年12月に行われた春の全国中学生ハンドボール選手権大会県予選で優勝し、3月に富山県で開かれる全国大会の切符を掴みました。四国放送の岡元直社長が、「ケガをすることなく、全