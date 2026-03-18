明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第7節が18日に行われ、FC町田ゼルビアと鹿島アントラーズが対戦した。昨シーズンのタイトル保持者同士による今節屈指の注目カード。天皇杯覇者の町田は5試合で勝ち点「12」を獲得しており、初挑戦のAFCチャンピオンズリーグエリートでもベスト8に駒を進めるなどまずまずの序盤戦を過ごす。対してJ1リーグ王者の鹿島は現在5連勝中と絶好調で、6試合で勝ち点「16」を積み上げてEAST