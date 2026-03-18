ＮＨＫの井上樹彦会長が１８日、東京・渋谷の同局放送センターで行われた定例会見に出席。野球の国別対抗戦であるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について、動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」が日本国内で独占配信となったことに言及した。今大会は「Ｎｅｔｆｌｉｘ」の独占配信により、地上波での試合中継が初めて行われなかった。井上会長は「各方面で議論が行われたと承知している。放