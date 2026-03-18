【新興国通貨】ドルペソは17.65前後＝メキシコペソ ドルペソはやや上値が重いものの動きは落ち着いている。イラン紛争を受けて一時ペソ安が優勢も、原油高はメキシコ経済にとってプラスの面もあり、動きが続かず。ペソ円は9円ちょうどを挟んでの推移。 USDMXN17.6522MXNJPY9.0008