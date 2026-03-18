HTB制作の人気バラエティー番組『水曜どうでしょう』の30周年記念を記念して、7年ぶりの“祭”「水曜どうでしょう祭」の開催が決定した。【画像】ライブ・ビューイング先行上映会に登壇した前回は2019年、北海道・ban.K さっぽろばんけいスキー場で、2万9000人を動員した伝説のイベント。今回は札幌のシンボルともいうべき“大和ハウスプレミストドーム（旧：札幌ドーム）”に会場を移し、より盛大に華やかに、番組30周年を