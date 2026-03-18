１７日、長沙市望城区靖港鎮の採豊キノコ栽培園で、収穫したばかりのヒメマツタケを見せる村民。（長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙3月18日】中国湖南省長沙市望城区の靖港鎮新峰村ではこのところ、栽培されている多くの食用キノコが豊作となっており、村民は集中的な収穫と加工に追われている。地元では農村の遊休資産活用を図り、地域の事情に合わせた施策を進める方針の下、閉校になった新峰小学校と周辺の土地に採