主婦のayanoi_83さんの漫画がインスタグラムで900以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む予期せぬタイミングで、子どもから受ける打撃の数々。子育て中の日常生活における「痛いあるある」を描いた作品に、読者からは「ピンポイント攻撃、痛いのよね」「悪気がないというタチの悪さ」「かかと落とし、恐怖すぎる…」などの声が上がっています。避けられない…子どもの無邪気な一撃ayanoi_83さんは