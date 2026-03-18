松田聖子 NHK BS特集『松田聖子 〜NHK秘蔵映像で贈るデビュー45周年〜』が、３月27日午後7時30分からBSP4Kで放送される。（NHK BSは4月4日午後9時00分〜）永遠のアイドル、松田聖子。来る4月1日にデビュー記念日を迎える。その色あせることのない歌声と名曲がいま、若い世代や海外のアーティストからも支持を集めている。1980年のデビュー以来、ワールドワイドに愛され、歌い継がれる聖子さんのヒットソングの数々