実業家・堀江貴文氏（53）が16日に公式X（旧ツイッター）を更新し、自身が携わるロケット事業の“大ピンチ”を報告した。ファンドマネージャー・石原順氏は中東情勢の悪化について「誰もヘリウム危機について話していないし、正直それってヤバいよ。ほとんどの人は風船用だけだと思ってる。でも実際はMRI装置、iPhoneチップ、ロケットエンジンを動かしていて、代替品はゼロだ」と言及する。「カタールが世界のヘリウムの33%